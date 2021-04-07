США объявили о разработке «совместной позиции» в отношении Олимпийских игр в Пекине

Вашингтон, 7 апреля. Страны коллективного Запада не будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, но найдут способ выразить свое недовольство политикой КНР, сообщили в Госдепе США.

Госдепартамент объявил о начале разработки совместной позиции, которой будут придерживаться Соединенные Штаты и их союзники относительно Олимпийских игр в Пекина в 2022 году. Первоначально чиновники американского международного ведомства допускали даже возможность бойкота мероприятия со стороны США, однако высокопоставленные лица в Белом доме заявили, что идея бойкотировать Олимпиаду никогда не обсуждалась. Страны коллективного Запада продолжают обвинять Китай в «нарушении прав человека» и намерены выступить с единой линией поведения относительно грядущего спортивного мероприятия.

«Мы проведем тесные консультации с нашими с партнерами и союзниками по всему миру по вопросу Олимпиады в Пекине», — сообщил репортерам пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Западные правозащитники выступают против проведения Олимпиады в Китае. Они призвали к дипломатическому или прямому бойкоту мероприятия, чтобы привлечь внимание к предполагаемым правонарушениям со стороны китайских властей в отношении местного населения уйгуров, а также жителей Тибета и Гонконга.

«До этих игр еще осталось какое-то время. Я бы не хотел сковывать нас временными рамками, но обсуждение уже идет. Консолидированный подход будет принесет политическую выгоду не только нам, но и нашим союзникам и партнерам, поэтому вопрос уже поставлен на повестку дня», — сказал пресс-секретарь американского международного ведомства.

Открытие зимней Олимпиады назначено на 4 февраля 2022 года, и в преддверии торжества власти КНР отрицают все обвинения в нарушении прав человека. Официальный Пекин уверен, что в основе призывов к бойкоту Олимпиады лежат политические мотивы. Представители правозащитных организаций встретились с руководством Международного олимпийского комитета, и им сказали, что олимпийская организация должна оставаться политически нейтральной. Также МОК подчеркнул в своем официальном заявлении, что Китай «дал все заверения» в отношении соблюдения прав человека в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о послаблении, на которое пошел Международный олимпийский комитет в отношении атлетов из США. В преддверии летних Олимпийских игр в Токио американским спортсменам разрешили во время выступления вставать на одно колено и поворачиваться спиной во время исполнения национального гимна Соединенных Штатов.