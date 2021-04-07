Совет министров Судана принял законопроект об отмене бойкота Израиля

Хартум, 7 апреля. Совет министров во главе с Абдаллой Хамдоком отменили закон о бойкоте Израиля, который принят в 1958 году. При этом кабмин подтвердил твердую позицию Судана в отношении создания палестинского государства.

Решение об отмене постановления представят на совместном заседании Суверенного совета Судана и правительства для окончательного утверждения до его вступления в силу.

Впервые об активизации Судана в вопросе отмены «Закона о бойкоте Израиля» стало известно в конце января. Сообщалось, что таким образом Хартум намерен заложить первые основы для построения и развития двусторонних отношений.

Суданский законопроект от 1958 года запрещает вести дела с Израилем, заключать контракты и осуществлять экспортно-импортные операции. Нарушителям грозят штрафы и тюремное заключение сроком до 10 лет.

14 декабря прошлого года США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Хартум обвиняли в организации взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в 1998 году, и подрыве эсминца Cole в 2000 году. Африканское государство выплатило 335 миллионов долларов компенсаций семьям жертв терактов, хоть и не признавало ответственность за атаки.