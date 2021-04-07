Экономист раскрыл лучшие стратегии инвестирования для новичков

Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС специально для ФАН выделил следующие варианты вложения средств: инвестиции в человеческий капитал, использование депозитов и накопительных счетов, биржевые инструменты инвестирования.

Инвестиции в себя, в свой человеческий капитал

Для подавляющего большинства лиц, чей возраст не превышает 35–40 лет, совершенно точно наиболее эффективными будут инвестиции в собственное образование, развитие компетенций, совершенствование навыков, то есть в личный человеческий капитал, считает экономист. Это позволит увеличивать поток доходов от активной профессиональной деятельности более быстрыми темпами, чем трата времени и усилий на поиск оптимальных стратегий управления относительно небольшими сбережениями.

Если сбережения, которые вы заработали в нефинансовой сфере, серьезные, все равно эффективнее продолжать специализироваться на своей сфере деятельности, позволившей вам аккумулировать сбережения. А для приумножения финансовых активов — выбрать относительно пассивный инструмент или привлечь профессионалов в сфере финансового менеджмента.

Скажем, ваш доход 50 тысяч рублей, а текущие сбережения — 100-200 тысяч. Тратить время и силы на поиск большей процентной доходности при этом не стоит. Игра просто не стоит свеч. Вложите их в свой человеческий капитал и попробуйте увеличить тем самым доход хотя бы на 15-25%. И поступайте так до тех пор, пока не выйдете на желаемый уровень текущего дохода. Но при этом крайне важно каждый раз считать отдачу от сделанных вложений и верифицировать выбранную модель и направления инвестиций. Если средства потрачены, а доход не вырос, значит, это были не инвестиции, а просто текущие расходы.

Очень важно при этом отличить инвестиции в знания от инвестиций в иллюзии о наличии знаний. Многие не видят разницы, а она есть, к тому же очень существенная. Инвестиции в знания и компетенции уже в краткосрочной перспективе дадут рост дохода и иные дивиденды.

Не стремитесь банально коллекционировать сертификаты, дипломы и прочие формальные свидетельства о квалификации. Это слабо работает уже сегодня. Уже к 2030 году мы, как и весь мир, вероятно, придем к новой модели — «диплом по запросу». Если у вас есть те или иные компетенции, а с вас требуют документальное подтверждение, вы можете сдать экзамен или пройти профессиональное тестирование и получить диплом или сертификат. Если достаточно фактической компетенции, выполняйте работу, участвуйте в проектах, это обеспечит вам и требуемый результат, и доход. В любом случае приоритет — за реальными, а не формальными личными компетенциями.

Используйте депозиты и накопительные счета

Рублевые депозиты, а также накопительные счета — удобные инструменты для сбережения относительно небольших сумм. Они утратили былую популярность в конце 2020 года, но с ростом ставок к середине 2021 года часть клиентов вновь может ими заинтересоваться. Если вы готовы ежемесячно сберегать в среднем до 50 тыс. рублей, но ваши сбережения пока измеряются десятками или сотнями тысяч, а не миллионами, при этом:

у вас нет специальных знаний сфере экономики и финансов;

вы не готовы уделять значительное время для мониторинга событий, анализа процессов, проходящих на финансовых рынках;

вы хотите иметь возможность оперативного доступа к своим сбережениям к заранее оговоренному сроку или даже по первому требованию;

вы не готовы к потенциальным потерям даже на уровне 5–10% от вложенной суммы;

то в таком случае рублевые депозиты и накопительные счета, способные дать вам до 5–5,5% годовой доходности, — это неплохой инструмент, которым стоит воспользоваться.

Да, это небольшой доход, но уровень официальной инфляции он покрывает, позволяет уменьшить реальные потери покупательной способности денежных активов. Немаловажно, что суммы до 1,4 млн рублей в при этом застрахованы в подавляющем большинстве банков. Риск потери своих сбережений — нулевой.

Но помните, что если сумма накоплений, дающая доход более 1% в год, превысит 1 млн, то с дохода от суммы свыше 1 млн осенью 2022 года вам придется заплатить налог по ставке 13% на процентный доход за 2021 год. Но процедура расчета и уплаты сумм налога к тому времени будет полностью автоматизирована, не доставит хлопот, а полученный доход будет полностью легальным.

Используйте биржевые инструменты инвестирования

Более привлекательными с точки рения стратегии максимизации дохода являются рискованные варианты вложения. Стоит обратить внимание на систему индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Если вы планируете сберегать не менее 30–40 тысяч ежемесячно, пополнять счет этой суммой, преимущественно не выводить вложенные активы, не закрывать ИИС на протяжении трех лет, то даже при консервативном сценарии инвестирования за счет ежегодного налогового вычета в 52 тысячи с вложенных 400 средняя доходность вложений по ИИС будет не ниже 9% годовых. Также это хороший вариант попробовать свои силы активного финансового инвестора при относительно умеренных рисках. Но, напоминаю, вы должны быть готовы к потере части или даже всей суммы вложений в рамках ИИС.

2020 год показал массовый всплеск интереса рядовых граждан к биржевой торговле. Кроме перечисленных ранее причин важным фактором является существенное упрощение технологии доступа к финансовым рынкам. Для этого может быть достаточно даже наличия у вас только современного смартфона. Так, количество лиц, открывших ИИС на Московской бирже в 2020 году, удвоилось, оказалось таким же, как за все предшествовавшие годы: с 5 млн показатель вырос до 10 млн и продолжает расти в 2021 году.

ИИС предоставляют вам широкие возможности по активному размещению свободных финансовых ресурсов через посредничество банков и бирж. Среднерискованные сценарии вложений могут принести инвестору 9–17% годовой доходности. Более высокие уровни доходности также доступны, но здесь абсолютно точно потребуется профессиональный подход (как за счет активного личного участия, так и привлечения профессиональных финансистов) к текущему и стратегическому управлению инвестиционным портфелем. Без специальных знаний и навыков при этом точно уже не обойтись. Пренебрежение данной рекомендацией может привести неквалифицированного инвестора к существенным финансовым потерям и разочарованию в таком инструменте, как ИИС.

Начинающему или не очень опытному инвестору крайне не рекомендуется участвовать в любых проектах, предлагающих более 25% доходности в год. Для неквалифицированного инвестора риски, скорее всего, будут за гранью понимания и управления. Вероятность серьезных финансовых потерь в подобных проектах растет в геометрической прогрессии. Просто поверьте, банкиры, готовые дать вам ипотечный кредит под 6,5–9% или даже необеспеченный потребительский кредит под 10–20% годовых, не спешат массово вкладываться в подобные проекты именно потому, что четко оценивают все потенциальные риски потерь и считают их неприемлемыми, даже при заявляемой высокой доходности.

При вложении в ценные бумаги, особенно акции, рекомендуемый временной горизонт вложений составляет не менее двух, а лучше трех лет. Вложения до одного года носят во многом спекулятивный характер и являются достаточно рискованными, особенно для неопытных инвесторов.