Водитель и пассажиры скорой помощи пострадали в ДТП под Краснодаром

Краснодар, 7 апреля. Четыре человека получили травмы в результате аварии с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Тимашевске.

Среди пострадавших: водитель, фельдшер, госпитализированная с инсультом, и ее сопровождающая. Пациентка отделалась ссадинами, сопровождающая получила ушибы. Фельдшер и водитель доставлены в больницу с травмами спины и головы.

По предварительной информации, легковой автомобиль не дал преимущества машине скорой помощи. В результате медицинский автомобиль перевернулся. На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить точную причину ДТП и все обстоятельства произошедшего.

Последствия аварии в Москве с участием джипа попали на видео, сообщал ФАН.