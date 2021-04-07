Фейки «Открытых медиа» о вакцинации от COVID-19 в РФ могут привести к серьезным последствиям

Москва, 7 апреля. «Открытые медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского утверждают, что власти РФ якобы лишают население права выбирать препарат от COVID-19, подрывая доверие россиян к вакцинации.

Представители «Открытых медиа» утверждают, что российское правительство якобы не намерено допускать на рынок вакцины иностранных производителей, чтобы не допустить конкуренции «Спутнику V». Издание сообщило, что из страны делают «площадку» для демонстрации действия указанной вакцины, ссылаясь при этом на неназванные источники в фармацевтической отрасли.

«Власти хотят показать миру надежность «Спутника», узнали «Открытые медиа». И главной площадкой для этого станет наша страна», — заявило СМИ.

В начале апреля в Сети появился ролик, основанный на расследовании «Открытых медиа» под названием «Спутник V» или ничего: почему россиянам не светит иностранная или другая отечественная вакцина». Неназванный источник предположил, что РФ опасается испортить имидж российского препарата, зарегистрировав китайскую Convidicea. Информация вызывает сомнения, так вакцина из КНР разработана совместно с российской биофармацевтической компанией «Петровакс».

После успешного старта прививочной кампании прозападные журналисты заявили, что жителям РФ якобы не хватит доз препарата для второго этапа вакцинации. При этом они не упомянули, что первый укол тоже дает иммунитет и не способна навредить. Любые фейки о прививках на фоне ситуации с COVID-19 грозят их создателям серьезными последствиями. «Открытые медиа» пытаются дискредитировать обстановку в стране, вызывая недоверие к препарату среди населения, пишет «ПолитЭксперт».

Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что за прошедшие сутки врачи выявили 8328 новых случаев коронавируса. Массовая вакцинация поможет предотвратить распространение инфекции, напомнили специалисты. Привиться может любой желающий бесплатно.