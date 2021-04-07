Баранец объяснил различие между активностью ВСУ в Донбассе и учениями ВС России в Крыму

Москва, 7 апреля. Перемещения ВС России в Крыму и переброска бронетехники ВСУ в Донбасс существенно различаются, заметил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Начиная с января этого года Киев занимается переброской бронетехники и военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе. ВСУ заняли позиции, которые до того были оставлены с 2020 года по требованию ОБСЕ. По общим оценкам, количество украинских солдат в регионе достигло 100 тысяч. НАТО, Евросоюз или ООН не высказывали никаких претензий по этому поводу, сообщил Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

В то же время перемещения российских войск в Крыму вызвали многочисленные заявления на Западе и Украине о якобы «агрессивных намерениях». Однако все действия ВС РФ находятся в рамках проверки боеготовности, передает слова полковника в отставке ФБА «Экономика сегодня».

«Мы имеем право на своей территории тренировать армию. Или нам надо зачехлить все самолеты, танки и пушки?» — задался вопросом Баранец.

Он напомнил, что ВСУ не проводят на территории Донбасса каких-либо военных учений. Действия Киева можно назвать по меньшей мере провокационными, выразил уверенность Баранец.

Ранее СМИ сообщили о переброске бронетехники НАТО из Польши на Украину.