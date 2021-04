Псаки рассказала, кто управляет Америкой от лица Джо Байдена

Вашингтон, 7 апреля. Президент США Джо Байден регулярно общается и принимает советы от бывшего главы Белого дома Барака Обамы, заявила пресс-секретарь официального Вашингтона Джен Псаки.

Ведущая Fox News Мария Бартриомо в одном из эфиров поделилась с телезрителями эксклюзивной информацией. По данным из достоверных источников, всеми процессами в Белом доме руководит бывший президент США Барак Обама. Фактически именно Обама, говорят инсайдеры, правит США от имени Байдена. Во время одного из брифингов журналисты не преминули расспросить пресс-секретаря Администрации президента США Джен Псаки. Псаки подтвердила, что Обама и Байден «регулярно общаются».

Jenn Psaki says Biden and Obama speak often... but they won't offer a readout of those calls: it's no one's business what they talk about. pic.twitter.com/n9TkedR4Lu