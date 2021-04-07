Псаки рассказала, кто управляет Америкой от лица Джо Байдена

Вашингтон, 7 апреля. Президент США Джо Байден регулярно общается и принимает советы от бывшего главы Белого дома Барака Обамы, заявила пресс-секретарь официального Вашингтона Джен Псаки.

Ведущая Fox News Мария Бартриомо в одном из эфиров поделилась с телезрителями эксклюзивной информацией. По данным из достоверных источников, всеми процессами в Белом доме руководит бывший президент США Барак Обама. Фактически именно Обама, говорят инсайдеры, правит США от имени Байдена. Во время одного из брифингов журналисты не преминули расспросить пресс-секретаря Администрации президента США Джен Псаки. Псаки подтвердила, что Обама и Байден «регулярно общаются».

«Да, я могу подтвердить, что президент Байден регулярно беседует с президентом Обамой, однако, о чем они говорят, никого не касается», — попыталась Псаки одернуть представителей прессы.

Jenn Psaki says Biden and Obama speak often... but they won't offer a readout of those calls: it's no one's business what they talk about. pic.twitter.com/n9TkedR4Lu — (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) April 6, 2021

Псаки напомнила журналистам, что Байден занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы, и с тех пор у них остались тесные дружеские отношения. Псаки никак не прокомментировала ту часть вопроса прессы, которая касалась «консультаций» от Обамы по ключевым законопроектам — экономики и инфраструктуры. Инициативы Белого дома обошлись американским налогоплательщикам в 4,1 трлн долларов в сумме, и республиканские конгрессмены и сенаторы убеждены, что под предлогом выделения «оздоровительных бюджетов» Байден и его коллеги по Демократической партии США проворачивают коррупционные махинации.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий историка и публициста Виталия Тепикин. Эксперт подробно объяснил корреспондентам Медиагруппы «Патриот», зачем первая леди США Джилл Байден переоделась в стюардессу и разыграла членов пресс-пула, летевших с президентской четой в одном самолете.