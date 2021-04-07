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Иосиф Пригожин объяснил, почему телевидение больше не может воспитывать людей

Иосиф Пригожин объяснил, почему телевидение больше не может воспитывать людей

На сегодняшний день, телевидение не может заниматься воспитанием аудитории, потому что конкурирует с интернетом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал заявление актера Ивана Охлобыстина о том, что ряд федеральных каналов не несут обществу никакой пользы, и их можно закрыть.

«Во-первых, подобного рода вещи просто невозможны никогда. Его пожелания не совпадут с возможностями. Во-вторых, что касается каналов телевидения. У каждого из них есть своя функциональная нагрузка. Сегодня он [Охлобыстин] может позволить себе не смотреть телевизор, а слушать радио или пользоваться интернетом. А по поводу попытки достучаться до телевидения и сказать, что необходимо, помимо развлечения, заниматься воспитанием и просвещением общества, я хочу сказать, что для этого есть телеканал «Спас». Он тоже считается федеральным. Сегодня можно выбирать между одним, вторым, третьим, четвертым [каналами]. На худой конец, пусть включат «Авто+» — наш тематический телеканал. Там все про автомобили», — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин объяснил, почему телевидение больше не может воспитывать людей

Иосиф Пригожин отметил, что затронутая Иваном Охлобыстиным задача СМИ важна, но в реалиях нашего времени едва ли достижима.

«Что касается того упущенного, что он [Охлобыстин] имеет в виду, вернуть будет сложно, а может быть и невозможно. Раньше телевидение занималось просвещением, воспитанием. Там были выступления Аркадия Райкина с блестящим юмором и сатирой. Все было настолько деликатно. Сегодня же телевидение конкурирует с интернетом. Эта борьба очень сложная и непростая. Телеиндустрия неизбежно падает, потому что ей на смену пришел серьезный инструмент под названием YouTube, где можно смотреть все», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, от чего может зависеть будущее шоу «Маска».

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