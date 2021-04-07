Иосиф Пригожин объяснил, почему телевидение больше не может воспитывать людей

На сегодняшний день, телевидение не может заниматься воспитанием аудитории, потому что конкурирует с интернетом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал заявление актера Ивана Охлобыстина о том, что ряд федеральных каналов не несут обществу никакой пользы, и их можно закрыть.

«Во-первых, подобного рода вещи просто невозможны никогда. Его пожелания не совпадут с возможностями. Во-вторых, что касается каналов телевидения. У каждого из них есть своя функциональная нагрузка. Сегодня он [Охлобыстин] может позволить себе не смотреть телевизор, а слушать радио или пользоваться интернетом. А по поводу попытки достучаться до телевидения и сказать, что необходимо, помимо развлечения, заниматься воспитанием и просвещением общества, я хочу сказать, что для этого есть телеканал «Спас». Он тоже считается федеральным. Сегодня можно выбирать между одним, вторым, третьим, четвертым [каналами]. На худой конец, пусть включат «Авто+» — наш тематический телеканал. Там все про автомобили», — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин отметил, что затронутая Иваном Охлобыстиным задача СМИ важна, но в реалиях нашего времени едва ли достижима.

«Что касается того упущенного, что он [Охлобыстин] имеет в виду, вернуть будет сложно, а может быть и невозможно. Раньше телевидение занималось просвещением, воспитанием. Там были выступления Аркадия Райкина с блестящим юмором и сатирой. Все было настолько деликатно. Сегодня же телевидение конкурирует с интернетом. Эта борьба очень сложная и непростая. Телеиндустрия неизбежно падает, потому что ей на смену пришел серьезный инструмент под названием YouTube, где можно смотреть все», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, от чего может зависеть будущее шоу «Маска».