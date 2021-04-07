Певица Слава обругала поклонников за критику ее дочери

Москва, 7 апреля. Дочь певицы Славы Александра Морозова пошла по стопам матери и стала артисткой. Однако творчество 21-летней звезды некоторым фанатам пришлось не по вкусу.

Накануне Александра представила поклонникам новый трек «Мой ми». Мнения фолловеров в Instagram разделились: одни поддержали молодую исполнительницу, другие стали ее критиковать. Язвительные высказывания хейтеров больно ранили Морозову, она расплакалась из-за такой реакции пользователей.

Звездная родительница тут же вступилась за девушку, она обругала поклонников за «гадкие» слова в адрес Саши. Певица Слава попросила всех критиков уйти с ее страницы в Instagram.

«А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!» — добавила разъяренная артистка.

На пост Славы отреагировала ее старшая коллега Лолита Милявская. Она призвала не «подкармливать больных людей» ненужными эмоциями. Певица Анна Седокова заявила, что Саша Морозова и ее мама — лучшие девчонки.

Ранее сообщалось, что Слава с дочерью получили премию Fashion People Awards Teens 2021 в номинации «Семейные ценности». Вокалистка и ее наследница спели для гостей церемонии песню «Подруга».