Ариана Гранде готовит грандиозную свадьбу

Вашингтон, 7 апреля. Популярная певица Ариана Гранде вместе со своим женихом Далтоном Гомесом ведут плотную подготовку к торжеству. На свадьбу они готовятся пригласить многих звезд.

Знаменитость, как говорят источники, близкие к окружению Гранде, планирует устроить одну из самых грандиозных свадебных вечеринок за последнее время. Именно поэтому подготовка к мероприятию уже идет полным ходом.

«Ариана начала составлять свои свадебные планы с женихом Далтоном Гомесом, свадьба будет масштабной. Пара ожидает конца года, когда они надеются, что ограничения коронавируса будут ослаблены», — рассказал инсайдер иностранному изданию.

На свадьбу знаменитость планирует пригласить весь бомонд. На вечеринке обещают быть Майли Сайрус, Джастин Бибер, Никки Минаж, Камила Кабелло, Гвен Стефани и ряд других звезд.

В конце прошлого года стало известно, что Гранде собирается замуж. Радостной новостью она поделилась сразу же, опубликовав фото c роскошным кольцом в Instagram. Ее жених — агент по недвижимости Далтон Гомес. Пара вместе с 2020 года.