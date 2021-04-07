Сильнов намерен обжаловать решение CAS о дисквалификации за допинг

Москва, 7 апреля. Победитель Олимпийских игр 2008 года Андрей Сильнов планирует оспорить четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

«С решением не согласен, буду подавать апелляцию», — отметил заслуженный мастер спорта России.

В ближайшее время Сильнов намерен подать жалобу в CAS. Стоит отметить, что в июне он вынужден был покинуть пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

До этого стало известно, что Сильнов отстранен от спорта на четыре года. На такой же срок была дисквалифицирована и олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх.