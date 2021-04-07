Солист Maroon 5 примерил женское платье

Вашингтон, 7 апреля. Известный американский певец и солист Maroon 5 Адам Левин примерил на себя женский образ. Так он хотел развеселить дочерей.

Артист души не чает в своих маленьких дочках. Ради них он готов на самые взбалмошные поступки. Один из них — надеть женское платье.

Левин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram семейную фотографию. Все бы ничего, но солист рок-группы вырядился в женское платье. Вместе с женой и детьми они одеты в наряды одинаковой расцветки.

«Девочки хотят повеселиться», — подписал музыкант фотографию.

Подписчики сразу отреагировали на смелое фото звезды. Некоторые похвалили Левина за открытость к экспериментам, другие, напротив, немного встревожились.

«Сразу видно — отец дочерей»; «Ха-ха, на что мужчине приходится идти ради своих девочек»; «Это забавно, Адам, но оставайся мужчиной!»; «Адам, ты лучше покажи дочерям, как выглядит мужчина. Как выглядит женщина, им покажет мама», — пишут фолловеры.

Адам Левин женат на модели Бехати Принслу. Пара воспитывает двух дочерей Дасти Роуз и Джио Грейс.