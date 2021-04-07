Российские саперы разминировали 12 гектаров территории НКР за сутки

Степанакерт, 7 апреля. Размещенные в Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование его территории от различных взрывоопасных предметов.

Об этом заявили представители российского Минобороны, обратив внимание на то, что российские специалисты проводят очистку сельхозугодий республики от опасных предметов и боеприпасов.

«Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования за сутки проверено четыре здания, очищено 12 га территории, четыре километра дорог, обнаружено 11 взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее стало известно, как жители Нагорного Карабаха встречали российских миротворцев, к которым относятся и специалисты Центра гуманитарного разминирования ВС РФ.