В Англии объяснили, зачем Билл Гейтс стал самым богатым фермером Америки

Лондон, 7 апреля. Общая площадь земельных угодий миллиардера Билла Гейтса составляет 110 тысяч гектаров. Колумнисты британской газеты The Telegraph выяснили, зачем цифровому магнату столько земли.

Журналисты подсчитали, что в распоряжении основателя Microsoft больше земли, чем у британской королевы Елизаветы II. Идея стать крупным землевладельцем пришла к Гейтсу уже достаточно давно: еще в 1995 году он поручил своему управляющему Майклу Ларссону из компании Cascade Investment постепенно приобретать земельные участки. В 2017 году Гейтс занялся закупками земли лично и начал приобретать все больше и больше участков, пока окончательно не закрепил за собой статус «самого большого фермера в Америке».

Своим поведением Билл Гейтс задал тренд на покупку земли среди крупных бизнесменов. Все больше инвесторов убеждаются, что вложения в землю — одни из самых выгодных и надежных. Помимо не дешевеющей земли миллионеры все пристальнее присматриваются к новым технологиям сельского хозяйства, позволяющим в больших количествах производить набирающую популярность экологически чистую еду. Сам Гейтс активно инвестирует в развитие сельскохозяйственных технологий и агитирует человечество переходить на синтетическое мясо вместо настоящего. Колумнисты The Telegraph уверены, что цифровой гигант намерен на склоне лет «сменить нули и единицы на плуг и лопату» и еще больше приумножить свои богатства.

Журналисты опасаются, что Гейтс не намерен заботиться о спасении планеты. Используя статус крупнейшего фермера планеты, магнат установит продовольственную монополию и вытеснит с рынка более мелкие фермерские хозяйства. Единственный способ остановить этот процесс — переработать законодательство, объяснил журналистам продовольственный эксперт Ник Эстес. Он подчеркнул, что сельскохозяйственные угодья, которые кормят не одну семью, а миллионы человек, не должны находиться в частных руках и обязаны быть национализированы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об инвестициях в основанный Гейтсом Фонд борьбы со СПИД и туберкулезом. Депутаты Конгресса США обратили внимание, что 3,5 миллиарда долларов из бюджета США будут направлены в фонд Гейтса, хотя изначально эти средства предназначались на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.