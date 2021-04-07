Террористы ИГ атаковали позиции САА в провинции Дейр эз-Зор

Дамаск, 7 апреля. Террористы запрещенной в РФ организации ИГ1 рано утром 7 апреля совершили нападение на позиции военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и бойцов союзных им вооруженных формирований в районе Аль-Банджа в пустынной местности провинции Дейр эз-Зор близ города Аль-Маядин, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В ходе боестолкновений стороны применили крупнокалиберные пулеметы и артиллерию. Террористы убили одного военнослужащего САА и ранили еще несколько бойцов, однако сирийской армии удалось вытеснить противника обратно вглубь пустыни. После отступления боевиков САА нанесла ракетный удар по району, куда предположительно направились выжившие нападавшие.

В последнее время, несмотря на операции, проводимые против остатков бандформирований, в пустынных районах Сирии еще происходят нападения террористов на позиции САА и курдских Сирийских демократических сил (СДС).

1 Организация запрещена на территории РФ.