София, 7 апреля. Украина сама «сняла штаны» перед Соединенными Штатами, поэтому Киеву не стоит жаловаться на наращивание российских сил у украинских рубежей, считают жители Болгарии.

Проверка боеготовности Вооруженных сил России стартовала на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины, отметили журналисты болгарского издания «Факти». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения являются плановыми, напомнили авторы публикации. Тем не менее наращивание российского военного присутствия вблизи украинских рубежей встревожило Киев и страны Запада.

Читатели болгарского издания неоднозначно отреагировали на статью, прокомментировав ситуацию. По мнению многих пользователей Сети, учения российских войск являются симметричным ответом Москвы на агрессивное поведение Североатлантического альянса, что явно противоречит позиции прозападных СМИ о «российской угрозе».

«Сбор войск НАТО у границ России, постоянное проведение учений НАТО, агрессивные заявления западных политиков и генералов НАТО вызвали беспокойство в Москве и вынудили отвечать зеркально. Кажется, так больше соответствует правде, не правда ли, господа, выдающие себя за журналистов?» — написал один из комментаторов.

Стенания украинского руководства выглядят неуместными, так как Киев сам виноват в том, что прогнулся под США, отметил один из жителей Болгарии. По его мнению, у России достаточно своих забот, а Украина Москву совершенно не интересует.

«Украине не стоит беспокоиться. Они сами сняли штаны перед США, пусть теперь отдуваются и не хнычут. У русских без них есть внутренние проблемы и им не до них», — подчеркнул читатель издания «Факти».

Некоторые пользователи выразили солидарность с позицией России, отметив, что подобная реакция на провокации Соединенных Штатов вполне оправдана и ожидаема.

«А американцы думали, что русские будут сидеть и смотреть на них? Ну да, будут сидеть и смотреть на радарах, держа палец на кнопке», — с иронией отметил один из жителей Болгарии.

Ранее жители Германии заявили, что для Украины в составе Североатлантического альянса места нет. По их словам, руководство НАТО не должно идти на поводу у Киева в этом вопросе.