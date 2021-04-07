Британцы поддержали отказ шотландского политика признать «российский след» в Солсбери

Москва, 7 апреля. Известный российский политолог Алексей Мартынов прокомментировал в интервью ФАН нападки британских СМИ в адрес бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, который сейчас возглавляет партию «Альба». Упреки обрушились на шотландского политика после его интервью телекомпании BBC Scotland, где он отказался признать роль России в отравлении «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей.

Салмонд дал интервью в утренней передаче BBC's Good Morning Scotland. Ведущие британские СМИ The Times и The Guardian обвинили его в поддержке Владимира Путина после того, как он отказался однозначно утверждать, что Москва виновата в отравлениях в Солсбери в 2018 году.

«Доказательства были представлены и оспорены, — заявил в интервью Салмонд. — Они должны быть переданы в международные трибуналы и суды. Я думаю, что доказательства были представлены, и люди могут дать им правильную оценку».

По мнению Алексея Мартынова, Алекс Салмонд — независимый политик, который имеет право на собственное справедливое мнение.

«Салмонд — это человек, который привел Шотландию к референдуму об отделении от Соединенного Королевства, — подчеркнул собеседник ФАН. — Сторонникам независимости Шотландии не хватило буквально нескольких процентов, чтобы зафиксировать свой выход. Поэтому он вполне себе понимает, что за ним, в общем-то, Шотландия. Он себя соответствующим образом позиционирует и считает вправе транслировать здравый смысл и делать логичные выводы, а не следовать слепо пропаганде».

Британские пользователи сети были удивлены массированной критикой шотландского политика со стороны СМИ.

«Значит, не проглотить государственную пропаганду Великобритании — это теперь измена? — задается вопросом пользователь Barry Haniford. — Алекс Салмонд — политик: чем скептичнее, тем лучше!»

Другой комментатор также высказывается в поддержку Салмонда.

«Но уже доказано, что они [Россия. — Прим. ФАН] не участвовали, верно? — пишет Stephen Martin. — Это была большая ложь, спланированная правительством Великобритании».

Ранее британские пользователи сети поддержали Москву на фоне военных учений НАТО и Украины у границ России.