Молодая жена Петросяна призналась, что часто получает предложения о модной съемке

Москва, 7 апреля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна рассказала, что редко соглашается на предложения поучаствовать в фотосессии, ведь ее интересуют не просто фотографы, а настоящие творцы.

Татьяна Брухунова недавно опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором ее с трудом узнали подписчики. В кадре трогательная девушка с мягкой улыбкой на лице о чем-то мечтательно задумалась. В комментариях супругу юмориста осыпали комплиментами, отметив, что на фото Брухуновой не дашь и 20 лет.

По словам супруги Петросяна, все дело в творческом подходе фотографа к процессу. Оказалось, что она ежедневно получает большое количество предложений на съемки, однако почти на 99% из них Брухунова отвечает отказом.

«Как правило, по причине того, что видение не совпадает с моим. Но когда я встречаю тот самый один процент своих людей, то бросаюсь в омут с головой. Считаю недопустимым сдерживать полет творящего. Как следствие, отдаюсь целиком и полностью во власть художника», — поведала жена юмориста.

Снимок, который так впечатлил подписчиков Брухуновой, был сделан одним молодым фотографом. Он покорил Татьяну своим умением создать нужную атмосферу на съемочной площадке, сообщает «Вечерняя Москва». Супруга Петросяна позировала под музыку из фильмов режиссера Андрея Тарковского, благодаря чему снимки получились чувственными и трогательными.

Супруга Петросяна уже прослыла оригинальной модницей. Чтобы она ни надела, какую бы прическу ни выбрала, ее образ будет смотреться очень эффектно. Недавно Брухунова в очередной раз удивила поклонников, отправившись на прогулку по Москве в свитере с принтом красных трусов.