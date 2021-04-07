В МВД Татарстана подтвердили начало проверки после выявления наркотиков в организме Емелина

Казань, 7 апреля. Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) Республики Татарстан проведут проверку после обнаружения следов запрещенных веществ в крови спортсмена.

В анализах 34-летнего хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Емелина выявили следы опиатов. Об этом правоохранители рассказали журналистам ФАН. По данным источника, сотрудники МВД опросят врача «Авангарда».

Подчеркивается, что дозировка опиатов остаточная — вполне возможно, что анализы показали наличие в крови следов сильных болеутоляющих. В связи с этим будет опрошен врач команды.

В настоящее время госпитализированный после первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина Емелин находится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Пресс-служба клуба сообщила, что его состояние остается стабильным. Емелин проходит необходимые процедуры и обследования и даже передал привет партнерам по команде.

Ранее стало известно, что хоккеиста «Авангарда» готовят к операции. Если факт употребления им запрещенных веществ будет подтвержден, Емелина привлекут к административной ответственности.