Стариков рассказал, как РФ может помочь украинцам с вакциной «Спутник V»

Москва, 7 апреля. Гражданам Украины необходимо облегчить доступ к вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил писатель Николай Стариков.

По мнению эксперта, если украинцы смогут получить российскую вакцину, их можно будет мотивировать на получение паспортов РФ. Стариков также считает, что вокруг украинской границы необходимо открыть бесплатные пункты вакцинации, чтобы любой гражданин Украины мог сделать прививку.

Николай Стариков уверен, что официальный Киев будет это запрещать. Но у украинцев есть вековая привычка преодолевать властные препоны и в случае с вакциной она как раз пойдет на пользу, считает он.

Писатель предложил на месте пунктов потом создать многофункциональные центры, в которых граждане Незалежной смогут получать российские паспорта.

«Вот так это должно быть, чтобы люди туда стремились, а власти не закрывали, чтобы они боялись и чтобы показывали себя не демократами, в которых они постоянно стараются нарисоваться, а подонками и мерзавцами», — сказал Стариков.

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что Киев не станет закупать российскую вакцину, даже если ее порекомендует ВОЗ.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Незалежной заявило о критичности эпидемиологической ситуации в стране.