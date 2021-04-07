Невеста в Китае неожиданно оказалась дочерью своей будущей свекрови. ФАН-ТВ

В китайских СМИ разошлась новость о необычном инциденте во время брачной церемонии. Мать жениха признала, что невеста — это ее потерянная дочь.

Более 20 лет назад женщина оставила ребенка на обочине дороги. Позже она пыталась найти девочку — но безуспешно. Свое чадо в сияющей невесте сына она узнала по отличительной черте — родинке на руке. Будущая свекровь решила проверить догадки и обратилась к родителям невесты. Те признались, что действительно подобрали ребенка на дороге. Девушка всегда мечтала найти свою биологическую мать. Новость одновременно обрадовала и огорчила новобрачную — получалось, что она собиралась выйти замуж за своего старшего брата. Но ситуация разрешилась благополучно. Оказалось, что жених — тоже не родной сын своей матери, женщина усыновила его после потери дочери. Свадьба состоялась, а родные вновь обрели друг друга.