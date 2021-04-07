Брянская полиция задержала 18 мошенников в сфере ритуальных услуг

Брянск, 7 апреля. Мужчины вымогали деньги у родственников умерших за «ускоренную» выдачу тела для захоронения. Руководителем ОПГ оказался главный патологоанатом Брянской областной больницы №1.

Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых для формирования досудебной базы. Изъяты предметы, документы и денежные средства, которые подтверждают причастность подозреваемых к нескольким случаям мошенничества в сфере ритуальных услуг.

Предварительно установлено, что с декабря прошлого года по январь текущего аферисты под руководством завотделением местной больницы замечены в 80-и случаях обмана родственников умерших. Члены банды вымогали дополнительную плату за ускоренную выдачу тел из больничного морга. По данным следствия, мужчины получили более 400 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Приговор по статье «Мошенничество по предварительному сговору» грозит фигурантам лишением свободы сроком до 10 лет.

Вымогатели избили до полусмерти работника салона ритуальных услуг в Уфе, сообщал ФАН.