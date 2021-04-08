Почему россиян в этом году в Европе явно не ждут. Колонка доктора Мясникова

Должен разочаровать тех россиян, которые еще питают надежду посетить Европу этим летом с туристической целью. Границы Европа для нас не откроет. Дай бог европейцам разобраться с самими собой! Да и не слишком подходящее это место сегодня для туризма. Полностью закрытые рестораны, магазины, музеи. Строжайший масочный режим, который контролируется переодетыми в штатское полицейскими. Ограничения на передвижение. Комендантский час! Выхода из всего этого не видно. Поэтому там только нас не хватало!

Лично мое впечатление, что европейские правительства просто растеряны и не имеют четкого плана действий. Либо наоборот — план есть, и он неукоснительно реализовывается, но это уже из теории заговоров!

Я только что вернулся из Чечни: никаких масок (официально отменены!), умопомрачительная чистота, безопасность (машины там никто не запирает — незачем), отличная солнечная погода — весна! Я посылал кадры пребывания там знакомым в Европу — они рыдают от зависти. Никогда не думал, что мы когда-либо поменяемся с Европой местами по качеству жизни! Так что туризму в европейские страны придется подождать...