Фонд Борьбы с Репрессиями изучит обстоятельства гибели мужчины от рук полицейского в США

Инициативная группа Российского Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) приступила к изучению обстоятельств убийства гражданина США Тревора Сивера в результате действий полицейского. Инцидент произошел в декабре 2020 года в калифорнийском городе Модесто. Сотрудников полиции вызвала на место происшествия сестра мужчины. Она сообщила, что у Сивера нервный срыв и попросила правоохранителей его успокоить.

Однако прибывший офицер застрелил мужчину. Стрелок — Джозеф Ламантия — был уволен из полиции и обвинен в непредумышленном убийстве. Однако семья жертвы добивается более жестокого наказания для полицейского — замены статьи на предумышленное убийство.

Инициативная группа Фонда Борьбы с Репрессиями обратилась за разъяснениями к президенту США Джо Байдену, генеральному прокурору Меррику Гарланду и госсекретарю Энтони Блинкену.

«Инициативная группа считает важным бороться с любыми проявлениями насилия со стороны сотрудников правоохранительных структур и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Сивера», — говорится в заявлении ФБР.

Организация ранее назвала своей миссией борьбу с нарушением прав человека по всему миру, а также помощь жертвам судебного и полицейского произвола.