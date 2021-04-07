Вакцина от Covid обойдется Африке в 12 миллиардов долларов

Странам Африки потребуется 12 миллиардов долларов на вакцинацию от COVID-19 и прекращение распространения вируса на континенте. Об этом сообщили Всемирный банк и Международный Валютный Фонд. Для мобилизации этих средств финансовые организации призывают страны G20 продлить мораторий на погашение внешнего долга, чтобы дать возможность африканским государствам, пострадавшим от пандемии, направить средства на закупку вакцин.

Первоначально африканские страны полагались на поставку вакцин в рамках инициативы COVAX, однако Индия, производящая вакцину для ВОЗ, приняла решение отдать приоритет вакцинации собственного населения, сократив ее поставки на внешние рынки. Вместе с тем, некоторые африканские страны сообщили о создании собственной вакцины.

В Африке зафиксировано около 4 миллионов случаев заболевания коронавирусом, в том числе 108 тысяч смертей. По данным ВОЗ, к 18 марта континент уже получил 7 миллионов доз вакцин.