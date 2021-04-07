Прокуратура Пензы может возбудить уголовное дело против директора центра инвалидов

Пенза, 7 апреля. Конфликт психолога с воспитанниками пензенского социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов вынудил пензенскую прокуратуру проверить компетентность сомнительной сотрудницы. Оказалось, что занимавшая должность женщина не имела опыта работа с «особенными» детьми.

«Установлено, что к работе с детьми-сиротами, имеющими статус «ребенок-инвалид», в качестве педагога-психолога было привлечено лицо, не имевшее опыта работы в данной сфере и не нашедшее подхода к детям. Знавший о конфликте руководитель учреждения не принял мер для защиты прав воспитанников. Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

О конфликте воспитанников с психологом учреждения с помощью видеообращения рассказали сами дети. Сообщалось, что сотрудница издевалась над ребятами, обзывала их и даже едва не довела одну из девочек с расстройством психики до попытки самоубийства. После привлечения внимания общественности женщину отстранили от работы.

Ранее ФАН сообщал, что ученица одной из пензенских школ пырнула ножом сверстника посреди перемены. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.