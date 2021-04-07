Главред «Реалиста» призвал расследовать роль Еревана в карабахском конфликте

Санкт-Петербург, 7 апреля. Расследование роли властей Армении в конфликте в Нагорном Карабахе должно быть произведено международным армянским комитетом, считает главред ИА «Реалист» Саркис Цатурян.

Ответственность за вооруженное противостояние в Нагорно-Карабахской Республике лежит на армянском руководстве, отметил Цатурян в ходе пресс-конференции на тему «Как Армения разрешит военно-политический кризис», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. Экономика страны и промышленность не развивались все это время, сказал главный редактор ИА «Реалист». По его словам, власти Армении не занимались укреплением отношений с исламским миром, к примеру, с Ираном и прочими арабскими странами, которые хотят сотрудничать с Ереваном.

Вооруженный конфликт в НКР завершен, напомнил спикер. Он задался вопросом, что мешает армянским властям заниматься всем вышеперечисленным в настоящий момент. По его мнению, причины и обстоятельства кризиса в Карабахе должны быть расследованы. Для этого необходимо создать международный армянский комитет, которому стоит определить роль Еревана в этом противостоянии.

«Я призываю создать международный армянский комитет, который позволит расследовать роль армянской власти в последней войне и ее действия, начиная с распада СССР до наших дней, чтобы понять, где были совершены ошибки», — заявил Цатурян.

Ранее в ходе конференции политолог Александр Искандарян заявил о том, что предстоящие выборы в парламент Армении «будут интересными».