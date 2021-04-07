Калининград оказался лидером среди городов России по росту цен на жилье

Москва, 7 апреля. Аналитики консалтинговой группы SRG рассказали журналистам, в каких городах Российской Федерации быстрее всего дорожает жилая недвижимость.

В регионах страны стоимость квартир повышается более быстрыми темпами, чем в Москве. Об этом рассказали эксперты компании, сравнив динамику цен за один «квадрат» в первом квартале текущего года с четвертым кварталом прошлого. Безусловным лидером по темпу роста цен стал Калининград, пишет «Прайм».

«В Калининграде стоимость одного квадратного метра в однушке выросла на 11,17%», — отмечают в SRG.

Цена в городе поднялась до 72 306 рублей за «квадрат». В тройку городов-лидеров по темпам роста цен на однушки также попали Улан-Удэ (+10,96%) и Нижний Новгород (+9,26%).

Ситуация с ростом цен на жилую недвижимость может сказаться на рождаемости, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предложил проработать механизмы, благодаря которым бюджетники смогут получить специальные средства на приобретение квартир.

В России порядка десяти миллионов граждан (9% населения) сейчас снимают жилье, причем не менее половины из них — на долгосрочной основе. Как пишет INFOX, правозащитники предложили разрешить арендаторам жилья регистрироваться в нем без участия собственника.