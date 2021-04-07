«Большое Яблоко» начинает все больше напоминать Готэм из фильма «Джокер». Нью-Йорк как никогда за последние десятилетия близок к тому, чтобы скатиться в полный упадок. Режиссерами такого преображения выступают демократы из Олбани, столицы этого, Олбани. Именно их действия, то ли забывчивые, то ли безрассудные, то ли все вместе, подталкивают местных жителей ближе к пропасти. Об этом сообщает New York Post.

Вашингтон поездами шлет деньги в штаты, поддерживающие демократов, чтобы сберечь привычку населения к высоким расходам. Но при этом виноватыми во всех грехах остаются, конечно, республиканцы. В то же время на страницах Wall Street Journal сообщается, что Конгресс выделил более 12 миллиардов долларов штату Нью-Йорк, шесть миллиардов городу, шесть миллиардов столичному транспортному управлению и девять миллиардов школам штата. Налогоплательщикам итоговый годовой бюджет обещает влететь в 212 миллиардов долларов. В то время как, например, Флориде придется обойтись лишь 97 миллиардами.

На этом фоне неизбежно начинают звучать слова о повышении налогов. Власти уверяют, что это бремя ляжет на корпорации и богатых людей. Нетрудно догадаться, что компенсировать выросшие расходы бизнес начнет за счет сокращения штатов и прочих мер, которые «не коснутся» рядовых граждан.

Но самая большая проблема Нью-Йорка не в бухгалтерских расчетах, а на страницах статистики полиции за последние пару лет. И безо всякого повышения налогов в прошлом году число убийств выросло на 45%, а в этом — еще на 13,5%. За два года число жертв стрельбы увеличилось на 72%, а угоны автомобилей — на 91%. При этом главным девизом Олбани остается принцип: «Наденьте больше наручников на полицейских, освободите тюрьмы, поднимите налоги и раздайте деньги нелегальным иммигрантам». С учетом всего этого решения о легализации марихуаны и о разрешении совершать ставки на спорт онлайн выглядят, вроде как, даже немного запоздалыми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что сторонники движения Black Lives Matter угрожают сжигать города США, если им не понравится исход судебного процесса по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.