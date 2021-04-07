«Радио Свобода» оштрафовали на 71 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

Москва, 7 апреля. Составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что представители «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) обязаны выплатить 71 миллион рублей. Причиной стало отсутствие маркировки иноагента. В отношении портала составлено 390 протоколов в рамках законов РФ.

Ранее Роскомнадзор обязал «Радио Свобода» выплатить штрафы в размере 53 млн рублей. Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных медиа, действующих на территории страны в качестве иноагента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.