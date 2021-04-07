Продюсер Марк Рудинштейн вспомнил детали трагической гибели Талькова

Москва, 7 апреля. Продюсер Марк Рудинштейн высказал свою версию громкого убийства музыканта Игоря Талькова. Он считает, что кто-то нанял профессионального киллера, чтобы убрать артиста.

Тальков был застрелен во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в 1991 году. На момент гибели певцу было всего 34 года. После длительного расследования правоохранители выяснили, что стрелял в артиста его же концертный директор Валерий Шляфман. Как только ему были предъявлены обвинения, Шляфман сбежал в Израиль, где живет по сей день.

Уголовное дело по громкой истории было возобновлено в 2018 году. Марк Рудинштейн заявил, что беседовал с бывшим концертным директором Талькова и уверен, что тот ни в чем не виноват. По словам продюсера, Шляфмана попросили взять всю вину на себя, поэтому он и скрылся.

Оказалось, что Рудинштейн был в тот роковой день во дворце спорта. Он стоял около буфета — прямо напротив того места, откуда раздался выстрел. Он подчеркнул, что певица Азиза никак не причастна к убийству Талькова. По словам Рудинштейна, она просто стала разменной монетой.

"Потасовку устроил ее жених. Они вытащили Талькова из гримерки, и в какой-то момент все разбежались. Из темного зала, где шел концерт, раздался выстрел. Стрелял настоящий киллер. Это было заказное убийство", — утверждает продюсер в интервью "Комсомольской правде".

Рудинштейн на последних ток-шоу стал главным оппонентом Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной. Бывший директор фестиваля «Кинотавр» не стесняется в выражениях, обвиняя супружескую чету не только в махинациях с недвижимостью Баталовых, но и с квартирой Лидии Смирновой. Михаил Цивин не стерпел и резко ответил продюсеру за оскорбления в эфире федеральных телеканалов.