Глава СОМБ призвал Генсека ООН пресечь распространение вбросов о ситуации в ЦАР

Москва, 7 апреля. Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, который представляет интересы российских специалистов в ЦАР, направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В тексте документа он обратился к руководителю международной организации с просьбой разобраться в попытках дезинформации мирового сообщества относительно ситуации в ЦАР.

«Хотел обратить Ваше внимание на участившиеся случаи дезинформации в некоторых СМИ, явно ставящих целью «обелить» убийц и грабителей из вооруженных группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), а также подорвать общественное и международное доверие к правительству ЦАР, ее армии и союзникам, в число которых входят как МИНУСКА, так и российские инструкторы», — написал Иванов.

Он отметил, что «лидерами» в распространении подобных вбросов являются финансируемые Францией издания Corbeau News и Le Tsunami, которые заблокированы на территории ЦАР за неоднократную публикацию сфабрикованной информации.

«Однако данные ресурсы по-прежнему доступны за пределами ЦАР и пользуются неосведомленностью иностранных читателей о социально-политической ситуации в ЦАР, чтобы распространять ложь о нарушениях прав человека со стороны армии и союзников, геноциде и даже применении химического оружия. Хочу отметить, что ни одно из обвинений в адрес центральноафриканской армии и союзников не нашло достоверных подтверждений», — говорится в письме.

Именно эти ресурсы оказывали боевикам из «Коалиции» информационную поддержку во время попытки государственного переворота и наступления на столицу республики Банги.

«Поэтому мое особое беспокойство вызывает тот факт, что информация, публикуемая на ресурсах, тесно аффилированных с боевиками, становится главным источником для экспертов Совета ООН по правам человека, недавно выступивших с очень серьезными обвинениями в адрес правительства ЦАР, МИНУСКА и российских инструкторов», — заметил глава СОМБ.

Подобный поверхностный подход, нежелание проверять ангажированную информацию приводит к некорректным выводам независимых экспертов ООН.