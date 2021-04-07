Польский эксперт перечислил факты, подтверждающие нежелание России воевать с Украиной

Варшава, 7 апреля. Малочисленность группировки ВС РФ у границ Украины свидетельствует о том, что Москва не собирается ни с кем воевать. Об этом заявил польский политолог Конрад Музыка.

Ранее США выразили обеспокоенность в связи с переброской российских войск к границе с Украиной. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал Москву объяснить переброску воинских подразделений на собственной территории. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии по территории РФ не должно вызывать беспокойства других стран. Он также добавил, что российские военные не представляют угрозу для других государств, в том числе для Украины, передает «НьюИнформ».

Конрад Музыка отметил, что в Ростовской области у границы с Украиной находятся не более четырех тысяч российских военнослужащих. По его словам, такая группировка не может использоваться для наступательных операций из-за своей малочисленности. Аналитик подчеркнул, что если бы Россия действительно готовилась к войне, то старалась бы использовать фактор стратегической неожиданности. Кроме того, переброска войск намеренно осуществлялась в дневное время, чтобы она не осталась незамеченной.

Стоит отметить, что в последнее время в Донбассе фиксируется обострение ситуации. Украинские силовики значительно увеличили количество обстрелов и провокаций вдоль линии соприкосновения сторон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Донецк и Луганск делают все возможное, чтобы конфликт в Донбассе был урегулирован мирным путем.