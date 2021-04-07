Врач спас пациента при пожаре в больнице Благовещенска

Благовещенск, 7 апреля. Подопечный местной больницы едва не стал жертвой пожара. Рядом случайно оказался врач с Сахалина, который находился в отпуске. Медик помог пациенту выбраться из горящего помещения.

В день происшествия анестезиолог-реаниматолог гулял недалеко от благовещенского кардиоцентра. В какой-то момент он увидел, что здание горит. На месте уже работали сотрудники МЧС.

Сахалинец решил помочь выбраться оставшимся в стенах медучреждения. Медицинская бригада, к которой присоединился коллега из другого города, как раз пыталась эвакуировать больного, подключенного к сложной аппаратуре.

«Я помог собрать и настроить транспортный аппарат искусственной вентиляции легких. Я такие на Сахалине много раз настраивал на работе для транспортировки тяжелых пациентов», — поделился доктор.

Пациента благодаря неравнодушному профессионалу благополучно транспортировали в областную больницу. За героизм медика лично поблагодарил губернатор Амурской области.

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