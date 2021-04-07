Минстрой хочет отменить жилищные сертификаты для вторичного жилья

Москва, 7 апреля. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предложило отменить выдачу жилищных сертификатов для льготных категорий семей на вторичное жилье.

При этом в ведомстве хотят разрешить строительство индивидуальных домов по этим сертификатам. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает изменение принципа обеспечения жилыми помещениями», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива подразумевает использование социальных выплат только на первичном рынке жилой недвижимости, который располагает более привлекательной ценовой конъюнктурой по сравнению с рынком вторичек, уверены в ведомстве. Также Минстрой хочет предоставить возможность получателям жилищных сертификатов использовать выплаты для ИЖС.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее заявлял, что министерство поддерживает продление госпрограммы льготной ипотеки после июля текущего года. Однако программа должна быть скорректирована, уверены в ведомстве.

Строители предложили ввести рассрочку по этапам подключения к домам коммуникаций при комплексной застройке, сократить время подключения более чем в два раза и резко снизить его стоимость. Это должно сократить сроки, увеличить объемы строительства и снизить себестоимость квадратного метра. «ФедералПресс» объясняет, чем обернутся эти, на первый взгляд, благие начинания.