Вашингтон, 7 апреля. Возможности НАТО по проведению эффективных боевых операций в Восточной Европе и на Балтике крайне невелики и уступают потенциалу ВС РФ.

Об этом пишет авторитетное американское издание The National Interest, пересказ публикации представляет «НьюИнформ». Авторы статьи обращают внимание на отношение командования НАТО к калининградскому эксклаву РФ как к большой помехе для своего доминирования в регионе.

Однако все планы Североатлантического альянса по военному захвату самой западной области России наталкиваются на возросший потенциал ВС РФ. Операции и учения Российской армии, авиации и флота в Балтийском регионе носят большой размах и демонстрируют высокую выучку личного состава, а также новейшие системы оборонительного и наступательного вооружения.

При этом у Альянса нет сил и средств даже для защиты своих прибалтийских союзников, отмечают американские аналитики. Авторы The National Interest считают, что НАТО не способна к военному захвату Калининграда, о чем де-факто хорошо известно его руководству, которое не выделяет достаточно средств для модернизации вооруженных сил соседних с эксклавом государств блока.

Ранее сообщалось о переброске бронетехники НАТО на Украину через Польшу.