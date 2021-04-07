Минздрав России разрешил клинические испытания препарата «КОВИД-глобулин»

Москва, 7 апреля. Разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований препарата «КОВИД-глобулин» выдало Министерство здравоохранения России.

Медикамент является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавирусной инфекции. Его разработали на основе плазмы крови пациентов, которые перенесли коронавирус SARS-CoV-2. О выдаче разрешения на проведение фаз исследований лекарства заявлено на сайте госреестра Минздрава РФ.

«Начало исследований — 2 апреля 2021 года, окончание — 31 декабря 2023 года», — сказано в опубликованном сообщении.

Участниками исследования станут 460 добровольцев. Они пройдут в 13 медицинских организациях на территории Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославля, Краснодара, Рязани, Смоленска, Татарстана, Самары и Оренбурга.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «КОВИД-глобулин» 1 апреля этого года. Разработкой лекарства занимались специалисты и холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».