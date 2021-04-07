Васильева и еще четыре человека ответят в суде за незаконную акцию у колонии Навального

Владимир, 7 апреля. Руководителя признанного в РФ иноагентом «Альянса врачей» Анастасию Васильеву будут судить за незаконную акцию у колонии блогера Алексея Навального.

Вместе с Васильевой в судебном разбирательстве будут участвовать еще четыре человека, сообщил источник в суде. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей в Покрове. По словам Васильевой, она приехала к колонии блогера Алексея Навального для «спасения». Глава организации-иноагента также предупредила, что она вместе со сторонниками будет приезжать каждый день, пока ее не пустят к осужденному.

Полицейские усмотрели в их действиях нарушение административной статьи о нахождении вблизи спецучреждения, что препятствует его работе, а именно проезду транспорта.