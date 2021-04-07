Зрители «Маски» гадают, кто покинет шоу в новом выпуске

Москва, 7 апреля. Создатели популярного костюмированного шоу «Маска» предложили зрителям в Instagram поделиться своими ожиданиями от нового выпуска.

В минувшее воскресенье на телеканале НТВ состоялся восьмой выпуск «Маски». Шоу покинула певица и композитор Ирина Дубцова, которая выступала в костюме Единорога. В Сети разгорелись жаркие споры о том, кто должен вылететь из проекта в девятом выпуске.

«Как думаете, кто будет следующий?» — спросили организаторы программы у зрителей.

Борьбу за победу продолжают Неваляшка, Змея, Крокодил, Заяц, Белый Орел, Лама и Носорог. Некоторые поклонники проекта настроены против Неваляшки, другие хотят, чтобы из шоу ушел Белый Орел, третьим не нравится Змея.

«Орел или Неваляшка, пока-пока, до свидания», — написал пользователь. «Я уже устал гадать, кто из них уйдет, потому что каждый раз выгоняют моих любимцев. Пусть Змея вылетит наконец-то», — поделился своими соображениями еще один фолловер. «Хоть кого рассекречивайте, но Зайца оставьте в покое», — попросила зрительница.

Ранее продюсеры «Маски» сообщили, что восьмой выпуск, в котором программу покинула Ирина Дубцова, стал самым рейтинговым. Создатели считают, что интерес к шоу растет по мере приближения к финалу.