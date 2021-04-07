Навстречу Дню Победы. Давайте поможем детям войны. Колонка Елены Драпеко

В преддверии Дня Победы считаю необходимым поговорить об очень важной теме. Давайте вспомним о наших ветеранах, а конкретно — о категории наших очень немолодых сограждан, которых называют дети войны.

Только в Петербурге сегодня живет 234 тысячи человек, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Именно они считаются у нас детьми войны. Это люди, родившиеся и выросшие в тяжелейших военных условиях. У многих из них, особенно у тех, кто застал войну в относительно сознательном возрасте, фактически не было детства. Мы знаем, как подростками — почти детьми — они наравне со взрослыми работали на военных заводах, в колхозах, на торфозаготовках. У нас много данных об огромном вкладе детей войны в нашу общую Победу над нацистской Германией.

Но, к сожалению, в России до сих пор нет федерального закона, регулирующего специальные льготы для этой категории граждан. Первый раз соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу еще в 2006 году. И теперь практически каждый год в Госдуму вносятся различные варианты этого закона. Мы пытаемся убедить правительство, что этим людям, перед которыми мы в большом долгу, обязательно нужно помочь. Что им в силу возраста, а ведь самым молодым из них уже более 75 лет, необходима дополнительная социальная поддержка.

Да, на региональном уровне о детях войны не забывают, уже в 22-х регионах России местные законодательные собрания приняли соответствующие законы, благодаря чему эта категория граждан получила льготы. Например, в Приморском крае детям войны ежемесячно доплачивают к пенсиям по 700 рублей. Есть регионы, где доплата достигает тысячи рублей. Это очень хорошая поддержка. В некоторых регионах дети войны получают скидку до 50% при оплате жилищно-коммунальных услуг, это тоже очень важная инициатива.

В нашем последнем варианте федерального закона о детях войны мы предлагали сделать этой категории граждан скидку на услуги ЖКХ в 25%. Мы считаем, что главное — поддержать этих людей не только материально, но и в социальном плане: льготами по медицинскому обслуживанию, по зубопротезированию, по проезду в транспорте, по уже упомянутой оплате услуг ЖКХ.

К сожалению, на федеральном уровне такой закон пока так и не принят, и в моем родном Петербурге из-за этого сильно переживают и местные законодатели, и граждане. Да, мы не забываем наших ветеранов, в том числе детей войны. В Петербурге к 9 Мая и ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады нашим детям войны выплатили единовременную помощь в размере 3 тыс. рублей. Это немало, и хорошо, что питерские ветераны такую поддержку получили. Но, к сожалению, это не решает проблему в целом.

Во-первых, мы хотим, чтобы по всей стране была единая система льгот для этой категории граждан. А для этого закон о детях войны должен стать федеральным. Во-вторых, мы считаем, что поддержка должна быть целевой, направленной на удешевление для детей войны услуг ЖКХ, на поддержку их здоровья, на финансовую помощь, которую они могли бы направить на приобретение продуктов питания, лекарств и так далее.

Мы будем продолжать прикладывать усилия, чтобы добиться принятия в России такого закона, и ведем об этом постоянные переговоры с Правительством Российской Федерации. Думаю, принятие такого закона в преддверии Дня Победы станет отличным подарком нашим ветеранам.