Глава Союза армян России рассказал, как миротворцы ВС РФ изменили жизнь в Карабахе

Санкт-Петербург, 7 апреля. Российские миротворцы стали надежной защитой для жителей Нагорно-Карабахской Республики, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян.

Ситуация в Нагорном Карабахе была рассмотрена экспертами в ходе пресс-конференции под названием «Как Армения разрешит военно-политический кризис», которая была проведена Медиагруппой «Патриот» совместно с Федеральным агентством новостей. В ходе мероприятия Абрамян затронул тему российской миротворческой миссии в регионе.

Решение России ввести миротворческие силы в НКР было положительно встречено армянами во всем мире, заявил спикер. По его словам, россияне смогли обеспечить защиту местного населения и спокойствие в республике.

«Сегодня у карабахцев появилась защита, они могут спокойно спать, поэтому миротворцев они хорошо принимают», — констатировал глава Союза армян России.

Абрамян указал на негативное отношение к армянам со стороны Азербайджана. По его словам, в подобных условиях построение добрососедских отношений попросту невозможно. Он добавил, что в настоящий момент жители Нагорного Карабаха счастливы и полны надежд на присутствие российских миротворцев в регионе до тех пор, пока все разногласия между Баку и Ереваном не будут окончательно разрешены.

Ранее Абрамян также высказался в ходе конференции о перспективах Армении после окончания вооруженного конфликта в Нагорно-Карабахской Республике.