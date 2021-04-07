Житель Немана ответит за вымогательство и публикацию интимного видео 12-летней девочки

Калининград, 7 апреля. Сотрудники СК завершили расследование дела в отношении 20-летнего мужчины из Немана. Он обвиняется в преступлениях в отношении 12-летней школьницы из Свердловской области.

По версии правоохранителей, еще в несовершеннолетнем возрасте фигурант познакомился с потерпевшей через соцсеть. Злоумышленник уговорил ее прислать личное фото в обнаженном виде. Получив желаемое, подросток начал шантажировать жертву публикацией этого кадра в Сети.

Обвиняемый требовал присылать ему фотографии и видео интимного характера. Также он стал вымогать у школьницы деньги. Жертва перечислила ему 400 рублей. Злоумышленник потом выложил фотографии и видео в интернет и поделился ссылкой с извращенцами. Школьница в итоге сообщила матери о поступках своего знакомого. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Калининградцу предъявлены обвинения в вымогательстве, распространении порнографии и понуждении ребенка к действиям сексуального характера.

В Артеме взят под стражу 49-летний горожанин. По версии следствия, в течение полугода он подвергал ребенка сексуальному насилию, сообщало Deita.