Вера Брежнева сразила фанатов стильным образом

Москва, 7 апреля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала новый снимок на личной странице в Instagram, на котором предстала в элегантном белом костюме.

Певица недавно вернулась из ОАЭ, где провела свой отдых, и красиво ворвалась в рабочие будни. Звезда решила поэкспериментировать с привычным стилем, чтобы разнообразить гардероб к весне. Так, Брежнева примерила модный в этом сезоне белый костюм с брюками палаццо. Пиджак артистка надела на короткий черный топ, который продемонстрировал ее тонкую талию. Образ она дополнила маленькой черной сумкой и такого же оттенка босоножками.

«Белый, однозначно, мой цвет. Но легкая краснота после солнечных лучей его еще больше подчеркивает», — подписала снимок Вера Брежнева.

Поклонники впечатлились эффектным образом любимой исполнительницы и осыпали ее комплиментами. Многие подписчики даже назвали Брежневу иконой стиля, отметив, что ее наряды всегда приковывают взгляд, пишет «Вечерняя Москва».

«Стиляга»; «Вера, это потрясающе. Не перестаем Вами восхищаться»; «Уф, мисс мира», — написали фолловеры.

Брежнева отдыхала в Дубае вместе с дочерьми Соней и Сарой. Брежнева пожаловалась, что после отпуска, который, несмотря на свою яркость, оказался непродолжительным, она снова отправилась в Москву, где так и не потеплело.