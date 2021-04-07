Счета связанного с Фургалом предприятия подверглись блокировке

Хабаровск, 7 апреля. Часть счетов фирмы «Торэкс», проходящей по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, была заблокирована. У компании имеются миллиардные долги.

Часть счетов предприятия «Торэкс», занимающегося переработкой отходов лома черных металлов, были заблокированы, сообщает источник ФАН. Данная фирма проходит по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и находится под наблюдением из-за миллиардных долгов.

По данным следствия, 25% активов данной компании принадлежат бывшей жене Фургала Ларисе Стародубовой, а 15% — его бизнес-партнеру и экс-депутату Николаю Мистрюкову. Ранее Мистрюков дал показания против бывшего чиновника об организации убийств двух предпринимателей.

ФАН сообщал, что один из защитников Фургала получил положительный результат теста на COVID-19.