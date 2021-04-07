Топ-10 фильмов с Расселом Кроу

В честь дня рождения талантливого новозеландского актера и режиссера, обладателя премии «Оскар» Рассела Кроу, которому 7 апреля исполнилось 57 лет, приводим лучшие десять фильмов с участием голливудского гладиатора.

Быстрый и мертвый (1995)

Изначально еще никому не знакомого актера Рассела Кроу не хотели привлекать к работе в зрелищном вестерне. Студия была категорически против его участия. На работе Кроу в фильме настояла актриса Шэрон Стоун, участвовавшая в съемках. Таким образом, «Быстрый и мертвый» стал первым американским фильмом Кроу. Режиссер кинокартины Сэм Рэйми признавался, что Кроу как нельзя лучше вписался в тематику фильма и выглядел идеальным голливудским ковбоем.

Тайна Аляски (1999)

Атмосферный фильм о провинциальных хоккеистах-любителях, получивших шанс сыграть с профессиональной командой НХЛ New York Rangers и прославить свой маленький городок, затерянный среди белого безмолвия далекой Аляски. Красивая спортивная драма о сплоченности на льду и в жизни. Специально для съемок Кроу не просто с нуля научился кататься на хоккейных коньках, но и играть в хоккей.

Поезд на Юму (2007)

Еще один лихой вестерн с Расселом Кроу от режиссера Джеймса Мэнголда об известном бандите Бенде Уэйде и ветеране Гражданской войны, владельце небольшого ранчо Дэне Эвансе. Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того отправили на поезде в форт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, их тайна раскрывается и за обоими начинается охота.

Отверженные (2012)

Мюзикл по роману легендарного классика Виктора Гюго, впервые опубликованном в 1862 году. Рассел Кроу вместе с не менее звездными коллегами — Хью Джекманом, Энн Хэтэуэй, Амандой Сайфред, Хеленой Бонем Картер, Сашей Бароном Коэном и Эдди Редмэйном — пронзительно поют на фоне Французской революции. Рассел Кроу исполнил здесь роль инспектора парижской полиции Жавера, отчаянно мечтавшего поймать беглого каторжника Жана Вальжана, ранее приговоренного к тюремному заключению.

Нокдаун (2005)

Биографическая спортивная драма о нелегкой участи талантливого боксера Джима Брэддока в исполнении Рассела Кроу. Действие фильма разворачивается в 30-е годы прошлого столетия, во время Великой депрессии. Неудачи на ринге, безденежье и супруга с тремя маленькими детьми вынудили Брэддока бросить спорт и взяться за любую работу, даже самую черную. При этом спортсмен все еще надеется вернуться на ринг. Однажды Джиму предоставляется редкий шанс: в последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

Три дня на побег (2010)

Здесь Рассел Кроу предстает перед зрителями в образе, казалось бы, обычного учителя литературы Джона, но не все так просто. Герой Кроу пытается вызволить из тюрьмы красавицу-супругу, арестованную по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Когда законные способы освободить любимую закончились, Джон решается на разработку плана побега. Джон готов рискнуть всем ради нее, но вдруг женщина действительно получила по заслугам?

Хозяин морей: На краю Земли (2003)

Красивое кино с захватывающими визуальными эффектами, пропитанное атмосферой времени наполеоновских войн. В центре сюжета — королевский военный парусник, атакованный в бесконечных просторах Атлантики огромным неизвестным кораблем. Смелой команде парусника благодаря смекалке и находчивости удается спастись, а капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света.

Гладиатор (2000)

Самая известная работа Рассела Кроу, за которую в 2001 году актер получил «Оскар». Гениальный исторический боевик, рассказывающий об отважном генерале Максимусе, готовом сразиться с любым противником в честном бою, но оказавшемся бессильным в противостоянии с вероломными придворными интригами. Мужчину бесчеловечно предали и приговорили к смерти. Чудом выживший Максимус превратился в гладиатора, готового наказать заклятого врага. Картину номинировали на премию «Оскар» аж в 12 категориях, из которых удалось выиграть пять номинаций: за лучший фильм, лучшую мужскую роль, лучшие костюмы, лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

Секреты Лос-Анджелеса (1997)

Полицейский неонуар по бестселлеру автора детективов Джеймса Эллроя, выносящий на поверхность повествования ложь коррумпированных чиновников, мафиозные махинации, наркотики, проституцию и прочее девиантное поведение. По мнению многих, Лос-Анджелес — солнечный город на берегу океана с безграничными возможностями. Авторы фильма, показывая страну жестокой, циничной и беспощадной, напрочь убивают устойчивый стереотип. Рассел Кроу здесь исполняет роль офицера Бада Уайта, ненавидящего своего коллегу Эда Эксли, с которым они расследует групповое убийство. Картина была номинирована на «Оскар» в девяти номинациях, но взяла только две статуэтки за лучшую женскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Игры разума (2001)

Сильная, но мрачная драма о выдающемся американском математике, единственном лауреате Нобелевской премии по экономике за «Анализ равновесия в теории некооперативных игр» Джоне Форбсе Нэше-младшем. Уникум еще в достаточно молодом возрасте успел проделать титаническую работу в области теории игр и покорить математический мир. За нечеловеческие способности и славу часто приходится расплачиваться, Джон Нэш не стал исключением. В 1959 году у Нэша начали проявляться явные признаки психического заболевания, он провел несколько лет в психиатрических больницах, проходя лечение от параноидной шизофрении. В фильме, снятом по книге Сильвии Насар «Игры разума», повествуется о борьбе с болезнью, с собой и окружающим миром, невероятной силе воле и безграничной любви к делу. Кинокартину выдвинули в восьми номинациях на «Оскар», среди них была — за лучшую мужскую роль, которую исполнил Рассел Кроу. В итоге «Игры разума» получили четыре престижные статуэтки в категориях: лучший фильм, лучшая женская роль второго плана, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий.