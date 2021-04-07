Рецидивист из Гусева получил новый срок за изнасилование и убийство соседки

Калининград, 7 апреля. Суд на 18 лет отправил в колонию строгого режима местного жителя, который напал на свою знакомую, изнасиловал ее, а после до смерти забил.

По версии следствия, трагедия произошла в конце апреля 2020 года, когда виновник события распивал алкоголь в компании соседки и ее возлюбленного в доме на Советской улице. В какой-то момент у них закончились напитки, мужчины решили пойти в магазин.

Возлюбленный местной жительницы ушел домой, а злоумышленник вернулся к приятельнице и попытался склонить ее к интимной связи, но получил отказ. Тогда он стал наносить удары кулаками по лицу и телу женщины, потом ее изнасиловал. После совершения преступления нападавший отнес жертву в свое жилье, где вновь избил. Там пострадавшая скончалась от полученных травм. Виновник ее гибели заснул. Утром его разбудила мать, которая, увидев труп, обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину, возбудив против него несколько уголовных дел. В ходе расследования оперативники установили, что он за несколько дней до нападения на женщину проник в квартиру своего приятеля, где ударил его в лицо деревянным брусом.

После стало известно, что местный житель уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против собственности, а также жизни и здоровья людей.

Суд ранее приговорил жителя Новороссийска на пожизненный срок, сообщало Федеральное агентство новостей. Он изнасиловал двух женщин, убив одну из них.