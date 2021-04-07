Косметолог перечислил возможные последствия коронавируса для кожи и волос

Москва, 7 апреля. Заболевание коронавирусной инфекцией может негативно сказываться на здоровье кожи и волос, предупредила косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова.

Врачи выявили уже целый ряд посткоронавирусных симптомов. Переболевшие COVID-19 нередко жалуются на проблемы с разными органами, плохое самочувствие, бессонницу. Это заболевание также может оказать негативное влияние на кожу, волосы и ногти.

«Это высыпания, проявления сосудистого рисунка, точечные кровоизлияния на коже, плохое качество ногтей, тусклый цвет лица, акне, розацеа, купероз. Выпадение волос – вообще на первом месте. Проявления очень разнообразны», — рассказала косметолог в эфире «Радио 1».

Чаще всего дерматологические проблемы возникают в зоне локтевого сгиба, на лице, в области подмышечных впадин, обратила внимание косметолог. По ее словам, степень тяжести перенесенного заболевания не влияет на посткоронавирусные симптомы.

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