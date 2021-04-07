«Единая Россия» помогает общественникам получить политические навыки

Москва, 7 апреля. Общественные деятели могут получить навыки публичной политической и электоральной работы благодаря семинарам «Единой России», заявил председатель правления ФоРГО Константин Костин.

Эксперты провели онлайн-семинар для общественников, которые пробуют себя в политике. Мероприятие прошло на площадке Высшей партийной школы. Участникам рассказали о деталях предвыборной кампании и технологиях работы с избирателями.

Константин Костин, который выступил в качестве эксперта на семинаре, объяснил, насколько важно участие общественников в избирательной кампании.

«За спиной у волонтеров успешный опыт по оказанию помощи людям, но у многих нет опыта политической деятельности. Поэтому крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы», — подчеркнул Костин в своем выступлении.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский может принять участие в праймериз «Единой России».