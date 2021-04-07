Вашингтон не уведомлял Москву о решении в отношении ДОН

Вена, 7 апреля. Соединенные Штаты не уведомляли Россию о шагах в отношении Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявила российская делегация в Вене.

Как известно, Вашингтон пока не принял конкретное решение о будущем участии США в Договоре по открытому небу. Американская сторона консультируется с союзниками и партнерами по этому вопросу.

СМИ ранее информировали о решении США утилизировать самолеты, необходимые для выполнения условий ДОН. В частности, журналисты указывали, что в наличии двух самолетов OC-135B больше нет необходимости.