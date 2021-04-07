СМИ сообщили о переброске бронетехники НАТО из Польши на Украину

Москва, 7 апреля. Военная техника стран НАТО перебрасывается из Польши к линии соприкосновения в Донбассе.

В Сети появились видеоролики на кадрах, которых запечатлены эшелоны с американскими боевыми машинами пехоты M2 Bradley и британскими танками FV101 Scorpion, движущиеся по территории Украины. По данным портала «Русская весна», военная техника стран НАТО прибыла на Украину из Польши и перебрасывается к линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, очевидцы заметили воинский эшелон ВСУ в районе Харькова. Вагоны с бронетехникой двигались в направлении Донбасса.

Стоит отметить, что в последнее время в Донбассе фиксируется обострение ситуации. Украинские силовики значительно увеличили количество обстрелов и провокаций на линии соприкосновения сторон. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донецк и Луганск делают все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем. При этом он выразил уверенность, что Народная милиция ДНР сможет остановить украинские войска на границе республики, а также готова продолжить вооруженное противостояние на территории противника, передает «Утро.ру».